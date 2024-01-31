Diyarbakırlı Ramazan Hoca kimdir?

Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, Fatih'te bıçaklı saldırıda öldürüldü. Polis kaçan saldırganı arıyor. İşte, Diyarbakırlı Ramazan Hoca hakkında bilgiler...



DİYARBAKIRLI RAMAZAN HOCA KİMDİR?



Ramazan Pişkin, Diyarbarkır’da bulunan Ulu Cami’de yaptığı konuşmalarla tanınıyordu.



Diyarbakır’ın sevilen simalarından olan Pişkin, akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle Elazığ Fetih Sekin Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümünde tedavi altına alınmıştı.