Diyarbakırlı Yusuf, 4 yıldır her teravih namazını farklı camilerde kılıyor

Sur ilçesinde başlayıp 4 yıldır Diyarbakır'daki tüm camileri liste haline getirip buralarda teravih namazını kılıp mukabelelere katılan Yusuf Yetiş, Kur'an-ı Kerim de okuyor. Çevresine örnek olan ve takdirle karşılanan Yetiş, Ramazanı dolu dolu yaşadığını belirtti.

Yetiş, "Her Ramazan ayında Diyarbakır'daki tüm camileri gezip teravih namazını kılıyor ve mukabeleye katılıyorum Kur'an-ı Kerim mukabeleye katılıyorum. Amacım insanların ibadetlerini ve Ramazan'ı dolu dolu yaşamasına teşvik etmektir. Elimden gelen ne varsa bunu yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Camiler her sene olduğu gibi bu senede liste haline getirdiğini belirten Yetiş, birinci gün Ulu Camide olacağını son gün ise Selahattin Eyyubi camisinde olacağını söyledi.