Diyarbakırspor'dan MHP'ye ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakırspor Başkanı ve MHP İl Başkanı'yla görüştü.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kabul, MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti.



Ziyarette, Bahçeli'ye isminin yazılı olduğu 21 numaralı Diyarbakırspor forması hediye edildi.



Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Akyol, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bahçeli’ye takımımızın formasını takdim ettik. Bu jest, Diyarbakırspor'un sadece bir spor kulübü olmadığını, aynı zamanda bu şehrin kültürel ve sosyal değerlerinin bir parçası olduğunu göstermek için önemli bir fırsat."

