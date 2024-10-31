Diyarbakırspor'dan MHP'ye ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan ile Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Bedirhan Akyol'u kabul etti. Ziyarette, Bahçeli'ye isminin yazılı olduğu 21 numaralı Diyarbakırspor forması hediye edildi.

Diyarbakırspor'dan MHP'ye ziyaret
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Genel Başkanı , Diyarbakırspor Başkanı ve MHP İl Başkanı'yla görüştü.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kabul, MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

Ziyarette, Bahçeli'ye isminin yazılı olduğu 21 numaralı Diyarbakırspor forması hediye edildi.

Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Akyol, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bahçeli’ye takımımızın formasını takdim ettik. Bu jest, Diyarbakırspor'un sadece bir spor kulübü olmadığını, aynı zamanda bu şehrin kültürel ve sosyal değerlerinin bir parçası olduğunu göstermek için önemli bir fırsat."

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