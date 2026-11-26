Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor. Son olarak DJ ve müzik yapımcısı Burak Yeter gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada dün de aralarında şarkıcı Özcan Deniz, oyuncular Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Savcıya ifade veren Deniz, Çakır ve Özberk dahil dokuz kişi serbest bırakılmış; Ceylan Kaya isimli şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti .

Devam eden soruşturmada bu sabah yeni bir gelişme daha yaşandı. Yeter'le birlikte gözaltı işlemi uygulananların sayısı 25 oldu.

DJ BURAK YETER KİMDİR?

DJ Burak Yeter, 5 Mayıs 1982'de Trabzon'da doğdu. Genç yaşta müzik eğitimi aldı. Lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı. Buradaki eğitiminin ardından Londra'ya yerleşen Yeter, SAE Institute'da ses mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı.

Ünlü DJ adını 22 yaşındayken kazandığı Burn & MTV Dance Heat DJ Contest 2004 ile duyurdu. Yeter'in For Action isimli ilk albümü 2005'te yayınlandı. 2008'de ünlü ses şirketi Pioneer ile sözleşme imzalayan Yeter, Amsterdam, İstanbul ve Los Angeles'ta profesyonel eğitim veren DJ okullarını açtı.

2013'te yayınladığı Storm adlı teklisi, uluslararası dans listelerinde en iyi 100'e girdi. Burak Yeter'in 2016'da yayınladığı Tuesday isimli teklisiyle ise dünyada 1 numaraya ulaştı.

YENİ OPERASYON NASIL BAŞLADI?

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları geçen yıl ekim ayında başladı. Bu süreçte birçok operasyon yapıldı, ünlü isimler gözaltına alınıp tutuklandı.

24 Kasım Salı akşamı başlayan son operasyon, dosyadaki şüpheli savunmaları, tanık beyanları ve ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri sonucu hazırlanan raporlar üzerine gerçekleştirildi.

Dosyada bazı gizli tanık ifadeleri olduğu da belirtildi.

Bu doğrultuda soruşturmayı derinleştiren savcılık, uyuşturucu madde kullanıldığı ya da bulundurulduğu yönünde edinilen şüphe üzerine başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu gözaltı kararlarını verdi.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMALARINDA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor. Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na sevk ediliyor. Gözaltına alınanlar sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor.

Şüpheliler hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor. Talebe göre bu isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.