Djokovic'i yendi, finalde Alcaraz'a rakip oldu

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler yarı finali heyecanı yaşandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın yarı final maçında, dünya 1 numarası İtalyan tenisçi Jannik Sinner ile 6'ncı basamakta yer alan Novak Djokovic karşı karşıya geldi.



Maç öncesinde dirseğinden sakatlığı bulunan 23 yaşındaki Sinner, kariyerinde 24 grand slam şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki Djokovic'i 1 saat 55 dakika süren maçta 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek finale yükseldi.



SIRA FİNAL MAÇINDA

Daha önce Wimbledon'da şampiyonluk yaşayamayan İtalyan tenisçinin 2 Avustralya Açık ve 1 ABD Açık olmak üzere 3 grand slam zaferi bulunuyor.

Sinner, ilk kez Wimbledon'da finale çıkarken maç sırasında bacağından tıbbi destek de alan ve fiziksel olarak formda bir görüntü sergileyemeyen Djokovic, 25. grand slam zaferi için mücadele etme şansını kaybetti.

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon'da tek erkekler finali, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak.