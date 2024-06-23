DMM, "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM, "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasını yalanladı

DMM, X hesabından, bazı hesaplarındaki paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

'nin dijital platformu e-Devlet Kapısı'nda, "Akraba İlişiği Kesme İşlemleri" gibi bir hizmetin bulunmadığı anımsatılan açıklamada, "Bahse konu iddialara dayanak olarak gösterilen ekran görüntüleri, e-Devlet Kapısı'ndaki bir hizmete ait değildir. Görüntüler, dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlanmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD 23 Haziran tarihli son depremleri paylaştı

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD 23 Haziran tarihli son depremleri paylaştı

Şehrin ortasında atla gezintiye çıktı, vatandaşların ilgi odağı oldu

Şehrin ortasında atla gezintiye çıktı, vatandaşların ilgi odağı oldu

Rip akıntısı nedir? Rip akıntısına yapılan kişi ne yapmalı?

Rip akıntısı nedir? Rip akıntısına yapılan kişi ne yapmalı?

Diyarbakır'da sokakta yürürken silahla başından vurulan kadın öldü

Diyarbakır'da sokakta yürürken silahla başından vurulan kadın öldü

Drift atan sürücüye 32 bin TL ceza: Ehliyetine de el konuldu

Drift atan sürücüye 32 bin TL ceza: Ehliyetine de el konuldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...