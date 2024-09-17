DMM, "Duhok'ta sivillere saldırdı" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türk ordusu Irak'ın Duhok kentinde sivillere saldırdı, bir araca ateş açtı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM, "Duhok'ta sivillere saldırdı" iddiasını yalanladı

DMM'den yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Türk ordusu Irak'ın Duhok kentinde sivillere saldırdı, bir araca ateş açtı" iddiasının yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İddiaya konu görüntülerin Irak'ın Duhok kentinde değil, Filistin'in Batı Şeria'daki El Halil bölgesinde kaydedildiği tespit edilmiştir. Görüntüler, işgalci İsrail askerlerinin bir kamyon sürücüsüne saldırdığı ve aracın lastiklerine ateş ettiği anları göstermektedir. İbranice konuşmaların duyulmaması için bahse konu görüntülere müzik eklendiği tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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