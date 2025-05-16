DMM'den af yasası iddialarına yanıt: "Tamamen asılsızdır"

Yargı Paketi, cezası 2 yılın altında olan ve yatarı olmayan suçlarda dahi en az 8'de 1 oranında cezaevinde kalma zorunluluğu getirmektedir.

Bu doğrultuda hazırlanan 10. Yargı Paketi'nin yasalaşması halinde, cezalarda indirime gidilmesi değil, 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine girmesi sağlanacaktır.

Adalet Bakanlığının çalışmaları sonucunda 2 yılın altındaki suçların yatarının olmamasının, 'cezasızlık algısına' neden olduğu tespit edilmiştir.

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak' iddiası doğru değildir.

"GENEL AF DEĞİL, İNFAZ DÜZENLEMESİ"

Yargı Paketi'nin, iddia edildiği gibi bir genel af değil, bir infaz düzenlemesi olduğu belirtilen açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

NE OLMUŞTU?

Önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi öngörülen "Ceza Yargı Paketi" ile aralarında cinayet, cinsel istismar gibi suçlardan hüküm giyenlerin de bulunduğu yaklaşık 55 bin mahkuma tahliye yolunun açılacağı iddia edilmişti.

