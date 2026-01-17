DMM'den asılsız paylaşım tepkisi: Art niteli ve gerçekle bağdaşmıyor

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamaların bağlamından koparılarak paylaşıldığını bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Suriye'de yaşanan süreçte Kürtlere yönelik hasmane bir tutum sergilediği, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın bu yönde açıklamalarının olduğuna ilişkin iddialar bütünüyle asılsızdır." denildi.

Terör örgütü ve terörist oluşumları hedef alan açıklamaların söyleminden ve amacından kopartıldığını belirten DMM, "Farklı medya mecraları ve sosyal medya hesapları üzerinden dezenformasyon amaçlı servis edildiği açıktır." açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "Kamuoyunun ve asırlardır müşterek değerler paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın art niyetli ve gerçekle bağdaşmayan paylaşımları dikkate almaması önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.