DMM'den "Belgrad Ormanı imara açılıyor" iddiasına yalanlama

DMM'den yapılan açıklamada, bahse konu haberlerde geçen statü değişikliğiyle ilgili imar iddialarının asılsız olduğu belirtildi.



Belgrad Ormanı için üzerinde çalışılan milli park statüsünün, uluslararası düzeyde kabul gören ilk ve en önemli koruma statüsü olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Dolayısıyla milli park statüsü, iddia edildiği gibi imara izin veren bir statü değil, uluslararası kriterlere göre muhafaza ormanından daha üst bir alan koruma statüsüdür. Ayrıca sit alanı olan Belgrad Ormanı'nda, yapılaşmaya izin verilmemektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."