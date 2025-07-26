DMM'den CHP'nin Tahkim iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın Irak petrolü satışı nedeniyle Türkiye'nin uluslararası tahkim mahkemesi tarafından tazminata mahkum edildiği iddiasını yalanladı.



Yavuzyılmaz "Irak Merkezi Hükümeti’nin onayı olmadan, bölgesel yönetimle Türkiye-Irak ham petrol boru hattından yükleme yapıldığı için Türkiye'ye 1 Milyar 471 milyon dolar ceza verildiğini" öne sürmüştü.

"5 TALEPTEN 4'Ü REDDEDİLDİ, 1'İ SONUÇLANMADI"



DMM sürece ilişkin şu bilgiyi paylaştı: "Paris merkezli ICC Hakem Heyeti, Irak’ın 5 talebinden 4’ünü reddetmiş; Türkiye’nin taleplerinin çoğunu kabul ederek, her iki taraftan tespit ettiği ihlaller nedeniyle karşılıklı tazminat ödenmesine karar vermiştir. Tahkim kararının Irak lehine tazminata hükmedilen kısmına ilişkin Türkiye’nin Paris’te başlattığı iptal davası ise halen sonuçlanmamıştır."



"GÜNCELLİĞİNİ YİTİRDİ"

Merkez, Yavuzyılmaz'ın "Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşmasınından" Cumhurbaşkanı kararıyla çıkıldığı iddiasını da yalanladı.



Konuya ilişkin açıklama ise şöyle: "Söz konusu anlaşma 1973’te yürürlüğe girmiş, 2010’da yenilenmiş; değişen bölgesel koşullar ve enerji piyasalarındaki gelişmeler çerçevesinde güncelliğini yitirmiştir.

Türkiye ile Irak arasında daha kapsamlı bir enerji iş birliği süreci başlatılmış, bu doğrultuda mevcut anlaşmanın 27 Temmuz 2026 itibarıyla sona ereceğine dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır."



Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yavuzyılmaz'ın açıklamalarını "Türkiye’nin tezlerini karartmaya çalışan ve Türkiye ile Irak arasına nifak tohumları ekmek isteyen bir karalama kampanyası" olarak niteledi.