DMM'den "DAEŞ" yalanlaması. "Suriye'nin teröristleri serbest bıraktığı iddiası asılsızdır"
20.01.2026 02:46
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Türkiye'nin desteklediği Suriye ordusunun DAEŞ'lı teröristleri serbest bıraktığı iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi.
"DAEŞ'e karşı bölgede en güçlü mücadeleyi veren ve DAEŞ terör örgütüne bugüne kadar en büyük darbeyi vuran ülkenin Türkiye olduğu bilinen açık bir gerçektir." denildi.
Kamuoyudan ve komşu ülkelerden bu tarz iddialara itibar etmemesi istendi.