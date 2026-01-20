DMM'den "DAEŞ" yalanlaması. "Suriye'nin teröristleri serbest bıraktığı iddiası asılsızdır"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi.

"DAEŞ'e karşı bölgede en güçlü mücadeleyi veren ve DAEŞ terör örgütüne bugüne kadar en büyük darbeyi vuran ülkenin Türkiye olduğu bilinen açık bir gerçektir." denildi.

Kamuoyudan ve komşu ülkelerden bu tarz iddialara itibar etmemesi istendi.