DMM'den "Hava Harp Okulu, İzmir'e taşınacak" iddiasına yalanlama

İstanbul Yeşilköy'de bulunan Hava Harp Okulları'nın İzmir'e taşınacağı iddiasına ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

Merkezden yapılan açıklamada, "Hava Harp Okulu'nun İzmir'e taşınması için çalışma başlatıldığı, arazinin ranta açılacağı ve elde edilecek gelirin F-16 alımında kullanılacağı iddiası doğru değildir." denildi.

Hava Harp Okulu'nun taşınmasına yönelik alınmış bir karar olmadığı belirtilen açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından olası bir İstanbul depremine yönelik risklerin azaltılması ve muhtemel afet sonrası eğitim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla, Hava Harp Okulu yerleşkesi için alternatif bir konum belirlenmesine yönelik fizibilite çalışması talep edilmiştir." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu teknik değerlendirme yazısı, bağlamından koparılarak kamuoyuna servis edilmiştir.

Bununla birlikte Hava Harp Okulu yerleşkesinde deprem riski de göz önüne alınarak başlatılan güçlendirme ve iskan amaçlı kapasite artırım çalışmalarının birinci etabı tamamlanmış, ikinci etap çalışmaları devam etmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz"