DMM'den maymun çiçeği paylaşımlarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından maymun çiçeği virüsüne ilişkin açıklama yaptı.



Yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, maymun çiçeği virüsü bulaşan kişiye ait olduğu iddiasıyla paylaşılan görüntüler, manipülasyon içermektedir. Bahse konu fotoğraf, 2022 yılında İran'daki protestolar sırasında av tüfeğinden çıkan saçmalarla vurulan bir adamı göstermektedir. Fotoğrafın maymun çiçeği hastalığı ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.