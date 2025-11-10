DMM'den "MEB'in 10 Kasım'da okullarda Atatürk'ü anmayı yasakladığı" iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "MEB'in 10 Kasım'da okullarda Atatürk'ü anmayı yasakladığı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çeşitli basın organlarında ve sosyal medya mecralarında, "Milli Eğitim Bakanlığının 10 Kasım'da okullarda Atatürk'ü anmayı yasakladığı ve 'Kapıları kilitleyin' talimatı verdiği" şeklinde yer alan iddiaların dezenformasyon içerdiği belirtildi.

MEB'in 8 Kasım'daki yazısında, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün ilgili yönetmelik uyarınca valiliklerin belirlediği ve herkesin katılımına açık alanlarda, günün anlam ve önemine uygun şekilde anılmasının esas olduğunun belirtildiği anımsatılan açıklamada, yazıda, Atatürk'ü anma etkinliklerinin yasaklanmasına ilişkin herhangi bir ifade bulunmadığı, ancak siyasi partilerin kendilerine tanımlanan alanlar dışında okullarda tören veya organizasyon çağrısı yapmalarının mevzuata uygun olmadığının vurgulandığı kaydedildi.

FİDAN DİKİM ETKİNLİKLERİ

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca söz konusu yazıda, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde öğrenci, öğretmen ve ailelerin gönüllü katılımıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlenmesinin teşvik edilmesi istenmektedir. Bu etkinlik kapsamında tüm eğitim kademelerinde öğrenciler Atatürk'e ve vatan sevgisine ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtan mesaj kartları hazırlayarak diktikleri fidanlara yerleştireceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığı, bugün ve yarın okullarda gönüllülük esasına göre Atatürk'ü anmaya yönelik faaliyetlerin sürdüğünü bildirmektedir. Kamuoyunun, manipülatif amaçlarla yayılan asılsız içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."