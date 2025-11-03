DMM'den "Nevşehir'de huzurevi kapatılıyor" iddiasına ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM), "Nevşehir’de bir huzurevinin tadilat gerekçesiyle kapatılmasının Bektaşi kültürünü zayıflatmaya yönelik bir adım olduğu yönünde yer alan iddialar asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içermektedir" açıklaması yapıldı.



DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada söz konusu huzurevinde kalan yaşlıların can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla; yangın güvenliği ve güçlendirme faaliyetleri için sakinlerin geçici süreyle yeni hizmete açılan Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine taşınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamanın devamında "Tadilatların tamamlanmasının ardından huzurevi sakinleri yeniden eski yerlerine dönecektir. Sadece teknik boyutu olan bu konuya farklı anlamlar yüklemesi, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bir çaba niteliği taşımaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş ve manipülatif amaçlarla paylaşılan içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.