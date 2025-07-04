DMM'den "orman yangınları" ve "PKK" açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) iddialara ilişkin yapılan açıklamada, içeriklerin bağlamı çarpıtılmış, eski dönemlere ait ve maksatlı olarak servis edilmiş dezenformasyon örnekleri olduğu belirtildi.

Orman yangınları üzerinden provokasyon üretmenin, halen kontrol altına alınmaya çalışılan afetler devam ederken devlet kurumlarını hedef almanın ve toplumu paniğe sevk edecek sorumsuz açıklamalarda bulunmanın kamu vicdanında ve hukuk nezdinde asla kabul edilemez bir tutum olduğu kaydedilen açıklamada, özetle şu ifadeler kullanıldı:



"- Yapılan açık kaynak taramaları neticesinde, bu iddialara dayanak gösterilen görsel ve metnin, 10 Ekim 2020 tarihli ve terör örgütü propagandası yapan yasa dışı bir siteden alındığı, paylaşılan içeriklerin güncel yangınlarla hiçbir ilgisinin bulunmadığı açıkça anlaşılmaktadır."



"- Devletimiz, terörle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hareket etmekte, orman yangınları dahil tüm sabotaj ihtimallerini hassasiyetle soruşturmaktadır."

"- Ancak herhangi bir bulguya dayanmayan iddiaları siyasi malzeme haline getirmek, en az yangınların kendisi kadar tehlikeli bir dezenformasyon pratiğidir."