DMM'den Özgür Özel'e yalanlama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçakta gazetecilerle yaptığı soru cevapta gazeteciler tarafından ses kaydı alınmadığını söylemişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu ifade edilldi.

Açıklamada, "Uçakta yapılan bu toplantılarda ses kaydı, haber amaçlı olarak toplantıya katılan gazeteciler tarafından alınmaktadır." denildi.



"Sayın Cumhurbaşkanımıza yöneltilen sorular da gazeteciler tarafından tamamen kendi inisiyatifleriyle belirlenmekte ve Sayın Cumhurbaşkanımıza tevcih edilmektedir." açıklaması yapıldı.



Özel'in açıklamalarının gazetecileri itibarsızlaştırmaya ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalarını bilinçli bir algı operasyonu olarak değerlendirildiği belirtildi .

