DMM'den pamuk şeker iddiasına  yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Cizre'de polis, nevruz kutlamalarına gelenlere pamuk şeker dağıttı" iddiasına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.



Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, 'Cizre'de polis, nevruz kutlamalarına gelenlere pamuk şeker dağıttı' iddiası manipülasyon içermektedir." denildi.



Cizre’de düzenlenen nevruz kutlamaları sırasında görevli bir polis memurunun engelli bir pamuk şekeri satıcısına yardım etmeye çalıştığının aktarıldığı açıklamada "Polis memuru pamuk şekeri satıcısının yorulmaması için elindeki ürünleri satın alarak, çevredeki çocuklara dağıtmıştır." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:



"Görevli polis memurunun iyi niyetli bireysel davranışı, bağlamından koparılarak çarpıtılmıştır. Kolluk kuvvetlerini hedef alan ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."