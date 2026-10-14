DMM'den Resulayn iddialarına yanıt

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, bazı uluslararası basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan iddianın gerçek olmadığı belirtildi.



Söz konusu alanlara dönmek isteyen ailelerin durumunun, SDG'nin entegrasyon süreci kapsamında, Suriye 'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edildiği ifade edilirken, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu dönüşleri engellediği yönünde herhangi bir uygulama söz konusu değildir." denildi.



Süreci çarpıtarak Türkiye 'yi hedef göstermeye çalışan, maksatlı ve dayanaksız yayınlara itibar edilmemesi gerektiği, yalnızca resmi kurumlardan gelen açıklamaların takip edilmesi istendi.