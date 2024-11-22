DNA eşleşti, 18 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Damada "namus" infazı

40 BİN LİRAYA ÖLDÜRDÜ Cinayetle ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede; Ayhan Ağgedik'in, başka bir erkekle görüştüğü için eski eşi Aynur Aykut'tan ayrılmak istemesi üzerine Aynur'un babası Abdurrahman Aykut ve ağabeyi Yılmaz Aykut'un bu durumu namus meselesi olarak görüp Ayhan Ağgedik'i öldürtmeye karar verdikleri yer aldı. Ayrıca iddianamede Ayhan Ağgedik'i öldürmesi karşılığında 40 bin liraya anlaştığı, daha sonra Okudan'ın Ağgedik'i öldürdüğü anlatıldı. BAŞSAVCILIK KAYIP CENAZE İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATTI Yeniden başlatılan soruşturma sonunda 2013 yılında bulunan kemiklerin Ayhan Ağgedik'e ait olduğunun ortaya çıkması üzerine çocukları Manavgat Belediyesi'ne başvurarak mezar yerinin kendilerine bildirilmesini istedi.

Belediyeden verilen yanıtta ise kimsesiz cenaze olarak defnedilen Ayhan Ağgedik'in mezar yerinin belirlenemediği kaydedildi.

Belediyeden gelen yanıtın ardından Ayhan Ağgedik'in yakınları, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na sorumlular hakkında 'Görevi ihmal' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığının ayrıca başlattığı soruşturma kapsamında, Manavgat Belediyesi'ne yazı yazılarak Ayhan Ağgedik'e ait 29 parça kemiğin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından belediyeye teslim edildiği hatırlatılarak, mezar yerine ait bilgi talep edildi.



Geçen mart ayında dönemin Belediye Başkanı Şükrü Sözen imzasıyla başsavcılığa gönderilen yanıtta "İlgili yazıya istinaden belediyemizce yapılan inceleme neticesinde defin işlemiyle ilgili herhangi bir kayda rastlanılmamıştır. Araştırmalarımız devam etmektedir." denildi.



29 KEMİK PARÇASI, MONT, TESBİH VE AYAKKABILARI BULUNDU



Ailenin avukatı, Ayhan Ağgedik'in 2006 yılında eski kayınpederinin azmettirmesi sonucu 4- 5 kişinin fikir ve eylem birliği sonucu hunharca öldürüldüğünü belirterek, cinayetin aile için çok acı, elem ve ızdırap verici bir durum olduğunu, ardından yaşanılanların ise bir devlet kurumunun işleyişinin vahametini ortaya koyduğunu söyledi



"NEREYE GÖMÜLDÜĞÜ KONUSUNDA BİLGİ ALAMIYORUZ"



Ayhan Ağgedik'in oğlu Faruk Ağgedik de kardeşleriyle geçen mart ayından bu yana ilçede bulunan bütün mezarlıkları defalarca dolaştıklarını anlatarak, "Ölen anne ve babaların ve diğer insanların hepsinin mezarları var ama sadece babamın mezarı yok. Belediye cenazeyi o dönem kimsesiz olarak gömmüş ama mezarın nerede olduğu, nereye gömüldüğü konusunda hiçbir şekilde bilgi alamıyoruz. Şu anda babamın mezarı da yok. Biz 4 kardeşiz; istiyorduk ki suçlular cezaevine girsin, babamın bir mezarı olsun." dedi.