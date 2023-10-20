Doç. Dr. Doğan Kalafat’tan olası İstanbul depremine ilişkin açıklama: Marmara’da tsunamiye neden olabilir

“DEPREM 7’NİN ÜZERİNDE OLACAK”

Depremin büyüklüğünün 7’nin üzerinde olacağını öngördüklerini anlatan Kalafat, şunları kaydetti:



“Marmara Denizi’nin dibinde 3 çukur var, yaklaşık 900-1200 metre civarında. Üzerinde 15-20 metreye yakın alüvyonlar var. Bunlar depremin sarsıntısıyla sallanacak, o heyelan kütleleri denize akacak ve dolayısıyla tsunami oluşacak. Bu tsunamiden korunmak için seyretmek yerine kıyılardan uzaklaşmak lazım.



2011’de Japonya’daki depremin ardından meydana gelen tsunamide Sendai Körfezi’ndeki ölenlerin çoğu yaşlı insanlar. Orada tsunamiye karşın 10 metrelik taşkın duvarları yapılmış ancak tsunami dalgaları 32 metreyi aştı. Orada beklenen 7,5 büyüklüğünde bir depremdi, fakat 9 büyüklüğünde bir deprem oldu. İstanbul’da 7’nin üzerinde bir büyüklükte deprem olacak, bu kesin. Ortalama 7,2 bir deprem bekleniyor, belli hata payları olabilir. Dolayısıyla oluşabilecek bir tsunamiye karşı sahilden uzaklaşmamız lazım, yüksek yerlere gitmemiz gerekli.”