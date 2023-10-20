Doç. Dr. Doğan Kalafat’tan olası İstanbul depremine ilişkin açıklama: Marmara’da tsunamiye neden olabilir

İstanbul’da beklenen deprem, tsunamiye neden olacak. 7 ili etkilemesi beklenen deprem hakkında konuşan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat, “İstanbul’da 7’nin üzerinde bir büyüklükte deprem olacak, bu kesin. Ortalama 7,2 bir deprem bekleniyor, belli hata payları olabilir. Dolayısıyla oluşabilecek bir tsunamiye karşı sahilden uzaklaşmamız lazım, yüksek yerlere gitmemiz gerekli.” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Doğan Kalafat’tan olası İstanbul depremine ilişkin açıklama: Marmara’da tsunamiye neden olabilir

Boğaziçi Üniversitesi ve Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Her Yönüyle Deprem” sempozyumunda, “'de depremlerin izlenmesi ve deprem oluş düzenleri” konusunda sunum yaptı.

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğuna işaret eden Kalafat, deprem tehlikesinin farkında olunması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi.

Kalafat, Denizi’nde meydana gelebilecek bir depremin çevresindeki 7 ili etkileyeceğine dikkati çekti.

Doç. Dr. Doğan Kalafat’tan olası İstanbul depremine ilişkin açıklama: Marmara’da tsunamiye neden olabilir - 1

“BÜYÜK DEPREMİN ARDINDAN DENİZ KENARINA GİDİLMEMELİ”

Depremin ardından tsunamilerin oluşabileceği uyarısında bulunan Kalafat, “Marmara’da büyük bir deprem olduktan sonra denizin kenarına gidilmemesi gerektiğini kesinlikle bilmemiz gerek.” dedi.

Kalafat, Marmara’da beklenen tsunamilerin heyelan kaynaklı olduğunu dile getirdi.

Doç. Dr. Doğan Kalafat’tan olası İstanbul depremine ilişkin açıklama: Marmara’da tsunamiye neden olabilir - 2

“DEPREM 7’NİN ÜZERİNDE OLACAK”

Depremin büyüklüğünün 7’nin üzerinde olacağını öngördüklerini anlatan Kalafat, şunları kaydetti:

“Marmara Denizi’nin dibinde 3 çukur var, yaklaşık 900-1200 metre civarında. Üzerinde 15-20 metreye yakın alüvyonlar var. Bunlar depremin sarsıntısıyla sallanacak, o heyelan kütleleri denize akacak ve dolayısıyla tsunami oluşacak. Bu tsunamiden korunmak için seyretmek yerine kıyılardan uzaklaşmak lazım.

2011’de Japonya’daki depremin ardından meydana gelen tsunamide Sendai Körfezi’ndeki ölenlerin çoğu yaşlı insanlar. Orada tsunamiye karşın 10 metrelik taşkın duvarları yapılmış ancak tsunami dalgaları 32 metreyi aştı. Orada beklenen 7,5 büyüklüğünde bir depremdi, fakat 9 büyüklüğünde bir deprem oldu. ’da 7’nin üzerinde bir büyüklükte deprem olacak, bu kesin. Ortalama 7,2 bir deprem bekleniyor, belli hata payları olabilir. Dolayısıyla oluşabilecek bir tsunamiye karşı sahilden uzaklaşmamız lazım, yüksek yerlere gitmemiz gerekli.”

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