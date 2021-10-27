Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin gözaltına alındı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörlüğü, 22 Ekim'de İktisadi ve İdari Birimler Fakültesine ataması iptal edilen öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin hakkında, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Şikayet üzerine polis merkezine ifadeye gelen Zehra Zulal Atalay Laçin, "dolandırıcılık" ve "evrakta sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı.

Zehra Zulal Atalay Laçin, emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

POLİSTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Zehra Zulal Atalay Laçin'in polisteki ifadesinde, "Üstüme atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Hepsi iftira. Suçsuzum ve aklanacağım" dediği öğrenildi.

ATAMASI İPTAL EDİLEREK HAKKINDA ADLİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTI

ASÜ Rektörlüğü'nden 22 Ekim'de yapılan açıklamada, 28 Eylül'de İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi'ne atanan ve sosyal medyada tartışma konusu olan bir öğretim üyesinin, üniversiteye sunduğu ve atanmasına temel teşkil eden doçentlik belgesiyle ilgili oluşan tereddütün ciddiyetle takip edildiği, ilgili kurumla yazışma yapıldığı, gelen belge üzerine bahse konu kişinin atanmasının iptal edildiği bildirilmişti.

Açıklamada, söz konusu kişi ile ilgili hukuki sürecin başlatıldığı belirtilmişti.