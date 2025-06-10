Doğa gezisinde ayı saldırısı: Bir kişi ağır yaralı
Kars'ın Kağızman ilçesinde doğa gezisinde ayı saldırısına uğrayan 58 yaşındaki Sadun Önen, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
Diyarbakır'dan Kars Kağızman'a oğlunun yanına gelen ve doğa gezisine çıkan Sadun Önen (58), Kozlu köyü yakınlarında ayı saldırısına uğradı.
YARDIMINA ÇOBANLAR YETİŞTİ
Önen'in bağırma sesini duyan çevredeki çobanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
KOLU KIRILDI VE KAFASINDAN AĞIR YARALANDI
Kolu kırılan, kafa ve sağ baldırından ağır yaralanan Önen, Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Burada yapılan müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ve yoğun bakımda tedaviye alınan Önen'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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