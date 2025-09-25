Doğa yürüyüşünde düştü, ekipler 2 saatte kurtardı
Muğla'da doğa yürüyüşünde yaralanan kişiyi, 2 saatlik çalışma ile ekipler kurtardı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arkadaşları ile dağlık alanda yürüyüş yapan Evren Ö. (41) dengesini kaybederek düştü. Ayağından yaralanan Evren Ö., bulunduğu noktada mahsur kaldı.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma arama kurtarma ve UMKE sevk edildi. Ekiplerce yaklaşık 2 saatte yapılan çalışmanın ardından Evren Ö. Kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Evren Ö’nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
