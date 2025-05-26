Doğa yürüyüşünde kaybolan il müdür yardımcısı ölü bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu (61), dün saat 16.00 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Adatepebaşı köyündeki Gürleyik Şelalesi yakınlarında 17 kişilik grup ile doğa yürüyüşü yaptığı sırada kayboldu.

Grup durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.



120 KİŞİLİK EKİP ARIYORDU

Çanakkale AFAD Müdürü Ahmet Ali Artun koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 25 kişilik asayiş timi ve 1 iz takip köpeği, 2 dron, Çanakkale AFAD'dan İl Müdürü, 1 Şube Müdürü ve 6 kişilik arama kurtarma ekibi, 1 dron, AKUT'tan 5 kişilik arama kurtarma ekibi ve köylülerden oluşan yaklaşık toplam 50 kişilik ekibe ilave olarak AFAD Başkanlığı tarafından İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir, Edirne, Kırklareli illerinden 70 kişilik AFAD Arama Kurtarma ekibi görevlendirildi.

ŞELALE YAKINLARINDA BULUNDU

Adil Bartu, kayboluşundan 27 saat sonra Gürlek Şelalesi yakınlarında ölü bulundu.

Bartu'nun cansız bedeninin, arazi şartları nedeniyle bulunduğu yerden çıkartılma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



Konuyla ilgili Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kazdağı'nda yürüyüş yaptığı sırada, Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Adatepebaşı Köyü Gürleyik Şelalesi civarında kaybolan vatandaşımızın bulunması için Jandarma, AFAD, AKUT, UMKE ve çevre illerden gelen destek ekipleri ve bölge halkının katılımıyla kapsamlı arama kurtarma çalışmaları yürütülmüştür. Yapılan çalışmalar neticesinde, 26 Mayıs 2025 tarihinde saat 19.34 itibarıyla vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.

