Doğa yürüyüşünde mahsur kalan 2 kişi AFAD tarafından kurtarıldı

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde doğa yürüyüşü yaptıkları esnada mahsur kalan 2 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Doğa yürüyüşünde mahsur kalan 2 kişi AFAD tarafından kurtarıldı

'da dün akşam saatlerinde Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü Sarp mevkiinde meydana geldi.

Doğa yürüyüşü yapmak üzere gezintiye çıkan 61 yaşındaki A.I. ve 63 yaşındaki H.E. isimli vatandaşlar dağda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye , jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma teknisyeni ile arama kurtarma çalışmalarına başlayan AFAD ekiplerine Antalya AFAD'dan da 5 kişilik ekip destek verdi.

Mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda kurtarılarak jandarma ekiplerine teslim edildi.

Tedbir amaçlı Sütçüler Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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