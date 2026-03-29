"Doğada nadir yaşanan bir an" Ormanın hayaleti görüntülendi

“Ormanın hayaleti” çığlık atarken yakalandı.

Sivas'ta doğada yiyecek arayan vaşağın bir süre bulunduğu bölgede dolaştığı ve ardından çığlık attığı anlar dikkat çekti.

Nadir görülen o anlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

“SESSİZLİĞİN HAKİMİ BİLE BAZEN SESİNİ YÜKSELTİR”

Kurumun paylaşımında, "Doğada nadir yaşanan bir an. Sessizliğin hâkimi bile bazen sesini yükseltir. Vaşağın çığlığı, doğanın en güçlü yankılarından biridir." ifadeleri kullanıldı.