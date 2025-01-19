Doğal Gaz Tüketim Desteğinde yılın ilk ödemeleri başladı: Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Destek şartları neler?

2022 yılından bu yana dar gelirli hanelere sağlanan doğalgaz tüketim desteği ödemelerinin 2025 yılı ilk taksit ödemeleri başladı. Destekten yararlanacak olan vatandaşlar, mesken türü aboneliklerine ilişkin ikamet adreslerine ait faturalarını, PTT ödeme noktalarında ibraz etmek suretiyle destekten yararlanabilecek.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?



Hak sahipleri destek programına ilişkin yararlanma kriterlerini sağladığı müddetçe faydalanabilmektedir. Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğinden yararlanmak için Türk vatandaşı olmak, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmek, e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvurmak, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, ikamet adreslerine ait mesken türü aboneliklerine ilişkin doğal gaz faturasının olması, kişi hakkında ilgili SYDV'nin hak sahipliği kararı vermesi gerekiyor.

DOĞAL GAZ DESTEK BAŞVURUSU NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

e-Devletten alınan başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahipliğinin değerlendirilmesi, başvuru sahibinin SYD Vakfına giderek ikamet adresine kayıtlı doğal gaz faturasını ibraz etmesi akabinde ikamet adresine kayıtlı abonelik numarasının SYD Vakfınca kontrolünün yapılması suretiyle karara bağlanmaktadır.