Doğal havuzda 5 buçuk kiloluk sazan avladı

Denizli'nin Çameli ilçesinde emekli öğretmen Hüseyin Akkan, ekmek taktığı oltasıyla tarım arazisinde oluşan doğal havuzda 5.5 kilogram sazan balığı yakaladı. Akkan, oltasındaki balığı yarım saatlik uğraştan sonra karaya çekebildi.

Doğal havuzda 5 buçuk kiloluk sazan avladı

' de Çameli ilçe merkezi ile Kızılkaya Mahallesi arasında bulunan bölgedeki verimli tarım arazileri içinde bulunan havuzlarda, yıllardır oltasıyla av yapan amatör balıkçı emekli öğretmen Hüseyin Akkan, 5.5 kilogramağırlığında sazan balığı yakaladı. Amatör balıkçı Akkan, oltasındaki 5.5 kilogramlık balığı yarım saatlik uğraştan sonra karaya çekebildi.

Sabah saatlerinde Tepelik mevkiindeki tarlada oltasına taktığı ekmekle balık avlamaya başladığını anlatan Akkan, "Avcılık şifası olmayan bir hastalık. Sabah 05.00'de kalktık balık tutmaya geldik. Sazan ve yayın balığına göre dizayn edilmiş oltalarımızın ucuna, su altı ve su üstü için ekmeklerimizi bağladık. Tarlanın içindeki havuzlara oltayı attım. Bir müddet sonra şamandıra suda kayboldu. asılıyor, ben asılıyorum yarım saat kadar uğraştım. İkimizde çok yorulduk ama ben galip geldim. Balığı sudan çıkarmayı başardım. Tüm avcı arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.

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