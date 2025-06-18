Doğalgaz borusu delindi, hastane boşaltıldı

Cebike Mahallesi'nde iş makineleriyle yürütülen yol çalışması sırasında bölgeden geçen doğalgaz borusu delindi.



İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.



Çevrede alınan güvenlik önleminin ardından doğalgaz akışı kesilen hatta ekiplerce onarım çalışmasına başlandı.



Hatay İl Sağlık Müdürlüğü X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olay yerine yakın olması nedeniyle İskenderun Devlet Hastanesi'ndeki poliklinik hizmet birimlerinin tedbir amaçlı boşaltıldığını belirtti.



Poliklinikler hariç diğer bütün birimlerde hizmetin devam ettiği kaydedilen açıklamada, hastaneye olayla ilgili herhangi bir başvurunun bulunmadığı bildirildi.