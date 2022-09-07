Doğalgaz desteği yardım başvurusu nasıl yapılır? (2022 e-Devlet doğalgaz desteği başvuru ekranı)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvuruları alınmaya başlayan doğalgaz desteği yardımı için detaylar merak ediliyor.

Kış aylarını rahat geçirmeleri için ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan bu imkan, birçok kişiye destek sağlayacak. Peki, doğalgaz desteği yardım başvurusu nasıl yapılır?



DOĞALGAZ DESTEĞİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Doğal Gaz Tüketim Desteği programı kapsamında başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Başvuruların nasıl yapılacağını merak eden birçok kişiye ise Bakan Yanık'ın açıklamaları yanıt oldu.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda halihazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız." ifadelerini kullandı.



DOĞALGAZ DESTEĞİ YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN



DESTEKTEN YARARLANMAK İÇİN NELER YAPILMALI?



Desteği hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceklerini aktaran Yanık, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek.

Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak." bilgisini verdi.

KİMLER BU DESTEKTEN YARARLANABİLECEK?



Doğal Gaz Tüketim Desteği programından daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:



"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."



Bakan Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği'ni ısıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediklerini ve tutarın yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişeceğini hatırlattı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibinin;



Türk vatandaşı olması,



e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,



doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,



ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,



ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması ve hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi şartları aranıyor.