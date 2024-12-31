Doğalgaz kesintisine çare olarak mangal yaktılar: Bir aile hastanelik oldu

Osmangazi Mahallesi Hanımeli Sokak'ta 4 katlı binanın zemin katında oturan 5 kişilik aile, ilçede 4 gün önce meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlamanın ardından yaşanan gaz kesintisi nedeniyle ısınmak için evlerinde mangalda kömür yaktı.



Mangaldan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini fark eden anne Halime Y, eşini ve çocuklarını uyandırdıktan sonra 112 Acil Servis'e durumu bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER



Anne ile çocukları Belinay (13), Bulem (8) ve Beril Y. (3) Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, baba Abdullah Y. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

