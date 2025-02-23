Doğalgaz kokusu paniğe neden oldu: Bölgeye itfaiye ve polis sevk edildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir alışveriş merkezinin çevresinden yayılan doğalgaz kokusu paniğe neden oldu. Kokunun nedeni araştırılıyor.

Doğalgaz kokusu paniğe neden oldu: Bölgeye itfaiye ve polis sevk edildi

Ali Paşa Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin çevresinden yoğun doğalgaz kokusu yayıldığını belirten vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, doğalgaz, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede bir süre çalışma yaptı.

HATTI KESİLDİ

Çorlu Kaymakamı Murat Eren, kokunun alışveriş merkezinden geldiği düşünülerek ekiplerin söz konusu alışveriş merkezinin doğa gaz hattını kestiğini söyledi.

Kokunun alışveriş merkezinden gelmediğinin belirlendiğini ifade eden Eren, "İlçemizde akşam saatlerinde bir gaz kokusu meydana geldi. Bunun nedenini ilgili ekipler araştırıyor. Ama korkulacak bir durum söz konusu değil. Koku bir bölgede hissedildi." dedi.

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