Doğalgaz patlaması binayı harabeye çevirdi: 2’si ağır 5 yaralı

Kayseri Başakpınar Mahallesi’nde bulunan bir evde gece saatlerinde patlama meydana geldi.



Doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı düşünülen patlamada 2 katlı müstakil ev harabeye döndü.



Aynı aileden 2'si ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye aracı sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



İsmail Ö. (11) ve Faruk Furkan Ö. (2) ağır yaralanırken, Sümeyye Ö. (7), anne Zeynep Ö., babaanne Türkan Ö. ve dede İsmail Ö. yaralandı.

Patlama sonrası binada ağır hasar oluştu

İsmail Ö. ve Faruk Furkan Ö’nün vücutlarının çeşitli yerlerinde 1. ve 2. derecede yanıklar oluştuğu öğrenildi.



Yaralılar ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Başakpınar Mahallesi Muhtarı Cemalettin Sivritaş yaşanan dehşet anlarını anlattı. Muhtar Sivritaş, olaydan dolayı üzgün olduklarını belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

RESTORANDAKİ PATLAMA KAMERADA