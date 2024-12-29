Doğalgaz patlamasında 13 kişi yaralanmıştı: İki ilçede eğitime ara verildi

Darıca Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, doğal gaz hatlarındaki çalışmalar nedeniyle ilçedeki kamuya bağlı ve özel eğitim kurumlarının tüm kademelerinde (kreş, ilkokul, ortaokul ve liseler) yarın ve 31 Aralık'ta eğitime ara verildiği bildirildi.



Öte yandan, Gebze ilçesinde Süleyman Demirel Anadolu Lisesi, Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve 4 özel eğitim kurumunda da 2 gün eğitim yapılmayacak.



KOCAELİ'DE DOĞAL GAZ PATLAMASI



Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta 4 katlı apartmanın giriş katında dün doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana gelmişti.



Patlamada 13 kişi yaralanırken, dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edilmişti.



PALMET'ten yapılan yazılı açıklamada, 28 Aralık'ta yaşanan hat hasarı nedeniyle Darıca'da doğal gaz hatlarının kontrolü için gaz arzının kesildiği belirtilerek, kontrollerin tamamlanmasının ardından 29 Aralık itibarıyla kademeli olarak doğal gaz kullanımına başlanacağı aktarılmıştı.

