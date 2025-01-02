Doğalgaz patlamasının yaşandığı Darıca'da bu kez de trafo yandı

Elektrik enerji hatlarındaki aşırı yüklenmeyle beraber 2 gün önce Bağlar Başı Mahallesi Sokullu Caddesi’ndeki trafonun elektrik kablolarında patlama sonucu kıvılcım çıktı.



Bugün akşam saatlerinde ise Abdi İpekçi ve Emek Mahallesi’nde bir trafoda yangın çıktı. Elektrik kablolarındaki patlamayla sokak karanlığa gömüldü. Yangın, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.



Elektrik kablolarındaki patlama ve trafodaki yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olayla, ilgili inceleme sürüyor.