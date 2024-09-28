Doğalgaz sıkışması patlamaya neden oldu: Ev sahibi yaralandı
Sivas'ta bir dairede doğalgazın sıkışmasıyla patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada ev sahibi yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir dairede kombiden sızan doğalgazdan kaynaklanan patlamada ev sahibi yaralandı.
Yenimahalle Emrah Sokak'ta 3 katlı binanın 3. katındaki dairede kombiden sızan doğalgazın sıkışmasından kaynaklanan patlama meydana geldi.
Olayda ev sahibi S.A. (35) yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Suşehri Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas'taki bir başka hastaneye sevk edildi.
Patlama nedeniyle evde hasar oluştu.
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