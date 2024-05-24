Doğalgaz üretiminde rekor: Günlük 5 milyon metreküpe ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Habertürk'te soruları yanıtladı.

"Bugün itibarıyla doğalgaz üretimimiz yeni rekora ulaştı." diyen Bayraktar, "2 milyon haneye yetecek kadar doğalgaz üretiyoruz." dedi.

Bakan Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



Doğalgaz hem hane halkımızın hem meskenlerde vatandaşımızın en yoğun kullandığı yakıtlardan bir tanesi. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu ve elektrikte kullandığımız yakıt. Türkiye'nin en önemli ana enerji kaynaklarından bir tanesi.

Köylere, ulaşamadığımız yerlere doğalgazı getiriyoruz. Daha çevreci şartlarda enerjimizi sağlamamız için bizim için önemli. Elbette sanayimizin ihtiyacı olarak önemli. Bir önemli nokta da elektrik üretiminde kullanıyoruz. Biz doğalgazı büyük oranda ithal ederek kullanıyorduk. Karadeniz'de doğalgaz keşfiyle beraber kendi gazımızı üretir hale geldik.



"20 MİLYON HANEYE DOĞALGAZ GİDİYOR"



Bu hafta itibarıyla Sakarya gaz sahasından günde 5 milyon metreküp doğalgaz üretiyoruz. Hane halkımız, meskenlerde kullanılan doğalgaza baktığımızda bugün 20 milyon haneye doğalgaz gidiyor. Bugün 2 milyon haneye yetecek kadar doğalgazı bugün itibariyle üretiyoruz. Bugünkü rakam hane halkının yüzde 10 ihtiyacını karşılıyor. Sanayi ve elektrikte Türkiye'nin 50 milyar metreküp tüketimi var. Üretimimiz erken aşamalarda.

Esas itibarıyla hedefimiz hane halkının tüketimini kendi kaynaklarımızla ilk etapta karşılayabilmek. Şu anda 5 milyon metreküp ulaştığımız rakam. 2025'in ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpü hedefliyoruz. 20 milyon eve ulaşmamız için bunu 5 katına çıkarmamız lazım. 2028'e kadar bunu gerçekleştirmek hedefimiz. Evlerimizdeki gazın tamamı bu sahadan karşılanmış olacak.