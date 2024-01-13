Doğalgazdan zehirlenen yaşlı kadın öldü

Erzurum'un Aziziye ilçesinde doğalgazdan zehirlenen 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Doğalgazdan zehirlenen yaşlı kadın öldü

Saltuklu Mahallesi Erenler Sokak'ta 5 katlı binanın ilk katında yalnız yaşayan Hacer Ağsakallı (80) ocağa ısınması için süt koydu. Sütün kaynayarak ocaktaki ateşi söndürmesiyle yaşlı kadın, sızan gazdan zehirlendi.

Bir süre sonra binada gaz kokusu olduğunu fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Doğalgazdan zehirlenen yaşlı kadın öldü - 1

Bunun üzerine apartmana polis, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

ekipleri, binanın gazını keserek önlem aldı. Sağlık ekipleri de yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağsakallı'nın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...