Doğan görünümlü Şahin'lere kötü haber. Yeni trafik yasası kanatlarını kopardı

Araçlarda izin almadan değişiklik yapılamayacağı gibi, bu araçlar trafikten men edilecek, yapılan eklemeler de sökülecek.

Düzenlemedeki madde şöyle:

“Araç üzerinde ilgili mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması yasaktır. Mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması halinde işletene 5 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilir. Yapılan bu değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye ayrıca 16 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Üçüncü cümle kapsamında işlem yapılan araç otuz gün süreyle trafikten menedilir ve men süresi sonunda araç mevzuata uygun duruma getirilmeden teslim edilmez.”

ARABA YARIŞTIRANLARA PARA CEZASI VAR

Yeni düzenleme, şehirlerde araba yarışı düzenleyen ve trafikte araç yarıştıranlara da yeni yaptırımlar getirdi. Yeni düzenlemede, “İzin alınmadan yapılan yarış ve koşuları düzenleyen ilgililer hakkında 16 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle geri alınır. Yarış yapılan araçlar altmış gün süreyle trafikten menedilir.” denildi.

PSİKOLOJİK TESTİ GEÇEMEYENLERE EHLİYET YOK

Düzenlemeye göre, bu kuralı ihlal edenler ayrıca psikolojik testten de geçirilecek. Yasa maddesinde, “Bu madde kapsamında geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için, geri alma süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme sonucunda sürücülüğe engel hâli bulunmadığını gösterir belgenin ibrazı ve bu Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması zorunludur.” da denildi.

Bu kuralara uymamaya devam edenlerin ehliyetleri ikinci kez alınırsa, bu kez sürücü belgesi iptal edilecek. Ehliyeti iptal edilenler 2 yıl bekleyecek ve süreyi doldurunca ehliyet kursuna gidecek. Kursa gitmeleri için de psikolojik testi geçmiş olmaları gerekecek.

YENİDEN EHLİYET KURSUNA GİDECEKLER

Düzenlemede dikkat çeken bir madde daha var. Yeni düzenlemede, trafik şeritlerinin ihlali, yerleşim yerlerinde ters şeritte gitme, yaya yollarında araç sürme, dönüşlerde şerit ihlalleri yapma, taşıt trafiğine kapalı veya belirli taşıtlar için ayrılmış yollarda izin verilenler dışındaki araçları sürme, kol veya grup halinde araç sürerken, diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak hareketler yapmaya, trafiği durdurmaya yaptırımlar getirildi.

Bu ihlallere 180 bin liraya kadar para cezası öngörülürken, sürücülerin ehliyetlerine de belirli koşullarda el konulacak. Düzenlemede, “Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru beş yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir. Sürücü belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir.” ifadesine yer verildi.