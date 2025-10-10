Doğaseverlerin Kayseri'deki saklı hazinesi: Ortaseki Ormanları

"Ortaseki Ormanları, insanlarımızın şehrin gürültüsünden uzakta doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri özel bir mekân. Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen bu alan, yönlendirme ve tanıtım tabelaları, yağmur barınakları, seyir terasları ve yürüyüş yollarıyla turizm açısından da ayrı bir değer kazandırıyor. Tüm Türkiye ’nin 'Ortaseki' deyince 'Evet, burası Hacılar’da; evet, burada bir doğa güzelliği var' dediği alanımızda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Bölgede hayata geçirilecek Ortaseki Doğa Karavan Kamp Alanı Projesi ile doğa ve kamp tutkunlarına yeni fırsatlar sunacaklarını belirten Başkan Özdoğan, "Ortaseki Karavan Kamp Alanı Projemizin, doğayla buluşmak isteyen herkesin beklentilerini karşılayacağına inanıyoruz. Ayrıca bölgeye ulaşımı kolaylaştırmak için yol yapım çalışmalarına da kısa süre içinde başlayacağız. Bu doğal güzelliği keşfetmek için Ortaseki’ye gelen tüm doğaseverlere yürekten teşekkür ediyor, herkesi buraya davet ediyorum" dedi.

Ortaseki Ormanları, özellikle sonbahar mevsiminde sunduğu renk cümbüşü ve eşsiz manzaralarıyla hem Kayseri’den hem de Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Doğayla iç içe olmak ve sonbaharın görsel şölenini yaşamak isteyenler için Hacılar’daki Ortaseki Ormanları ideal bir adres olarak öne çıkıyor.