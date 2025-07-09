Doğaseverlerin uğrak noktası oldu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bulunan Patnos Barajı, manzarasıyla görsel şölen sunarken, şehir gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlere de huzurlu bir sığınak oluyor.



Doğal güzelliğiyle dikkat çeken baraj çevresi, özellikle hafta sonları hem dinlenmek hem de doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi. Fotoğraf tutkunlarına da doğal bir stüdyo ortamı sunan bölge, günün her saatinde farklı ışık tonlarıyla ziyaretçilerine eşsiz kareler yakalama imkânı tanıyor.