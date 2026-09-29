"Doğruluk mu, cesaret mi" oyunu kanlı bitti
29.09.2026 00:50
Adıyaman'da "Doğruluk mu, cesaret mi" oyunu hastanede bitti.
Adıyaman'da "Doğruluk mu, cesaret mi?" oyunu oynayan kuzenler, birbirini bıçakladı.
Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi'nde A.E. (16) ile M.B. (16) isimli kuzenler, oynadıkları "Doğruluk mu, cesaret mi?" oyunu sırasında birbirlerine bıçakla saldırdı.
A.E. sırtından ve kolundan yaralanırken, M.B. ise elinden yaralandı. Yaralı çocuklar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.