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Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına beklendiğini bildirdi.

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Doğu 'in doğusu, Hatay'ın güney kıyılarında akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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