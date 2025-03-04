Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Doğu Akdeniz'in doğusu, Hatay'ın güney kıyılarında akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.