Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Doğu Akdeniz'in doğusu, Hatay'ın güney kıyılarında akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
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