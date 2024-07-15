Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de bugün görülecek gök gürültülü sağanak öğle saatlerinden sonra Mersin'in doğusunun iç kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Osmaniye'nin kuzey ve Kahramanmaraş'ın güney batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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