Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Akdeniz için öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu 'de devam eden gök gürültülü yağışların, öğle saatlerinden itibaren Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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