Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar Mersin'in Çamlıyayla ilçesi ile Tarsus'un Toroslar mevkisi, Adana'nın Karaisalı, Pozantı, Aladağ, Kozan, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ilçeleri, Osmaniye'nin kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor.



Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

