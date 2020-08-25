Doğu Akdeniz'de İtalya ile ortak eğitim

Akdeniz'deki gerilim sürerken, Doğu Akdeniz'de Türk ve İtalyan gemileri geçiş eğitimi gerçekleştirdi.

NTV Haber - DHA 25.08.2020 - 16:52 | Son Güncelleme : 25.08.2020 - 16:57

Doğu Akdeniz'de İtalya ile ortak eğitim

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Göksu ve TCG Fatih fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS Durand de la Penne tarafından Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri icra edildiğini duyurdu.

Açıklamada "Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir" ifadesi yer aldı.

Bakanlık, eğitim faaliyetine ilişkin fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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