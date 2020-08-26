Doğu Akdeniz'de ABD ile ortak eğitim

Türkiye, Doğu Akdeniz'de ABD ile deniz geçiş eğitimi gerçekleştirdi.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre eğitime, TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Burgazada korveti ile ABD muhribi USS Winston S. Churchill katıldı.

Bakanlık eğitim faaliyetine ilişkin fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Türk fırkateynleri dün de İtalyan gemileri ile deniz geçiş eğitimi gerçekleştirmişti.