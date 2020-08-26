Doğu Akdeniz'de ABD ile ortak eğitim

NTV Haber 26.08.2020 - 16:15 | Son Güncelleme : 26.08.2020 - 16:38
Türkiye, Doğu Akdeniz'de ABD ile deniz geçiş eğitimi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre eğitime, TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Burgazada korveti ile ABD muhribi USS Winston S. Churchill katıldı.
Bakanlık eğitim faaliyetine ilişkin fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Türk fırkateynleri dün de İtalyan gemileri ile deniz geçiş eğitimi gerçekleştirmişti.
Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir. TCG BARBAROS fırkateyni ve TCG BURGAZADA korveti ile ABD muhribi USS WINSTON S.CHURCHILL tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edilmiştir. pic.twitter.com/l7Q4mPMn9F— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2020